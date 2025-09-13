Logo Epoch Times

Viele Rettungskräfte sind im Einsatz

21 Verletzte bei Explosion in einer Bar in Madrid

Nach einer Explosion in einer Madrider Bar meldet der Zivilschutz mindestens 21 Verletzte. Auch eine Wohnung über der Bar wurde beschädigt. Was über die Ursache bekannt ist.

Bei einer Explosion in einer Bar im Süden der spanischen Hauptstadt Madrid wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Redaktion
Bei einer heftigen Explosion in einer Bar in einem südlichen Stadtteil von Madrid sind nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 21 Personen verletzt worden, drei davon schwer. Die Zeitung „El País“ berichtete unter Berufung auf die Behörden von 25 Verletzten.
Ursache der Explosion sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, berichteten spanische Medien übereinstimmend auf erste Angaben der Feuerwehr. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei sperrte die Straßen ab.
Bei einer Explosion in einer Bar im Süden der spanischen Hauptstadt Madrid wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. (Symbolbild)

Bei einer Explosion in einer Bar im Süden der spanischen Hauptstadt Madrid wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. (Symbolbild)

Foto: Jan Woitas/dpa

Der Zivilschutz der spanischen Hauptstadt veröffentlichte auf der Plattform X mehrere Fotos vom Unglücksort in dem Stadtteil Puente de Vallecas. Darin waren die weitgehend zerstörte Inneneinrichtung der Bar und aus dem Rahmen gesprengte Türen zu sehen.
Zudem sei eine Wohnung über der Bar in Mitleidenschaft gezogen worden, berichteten spanische Medien. (dpa/red)

