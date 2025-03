Augenzeugen: Mann sticht wahllos auf Menschen ein – mehrere Verletzte

Bei einer Messerattacke im Zentrum von Amsterdam sind nach Polizeiangaben fünf Menschen verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Auch er wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Über den genauen Hergang der Tat und ein Motiv konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch über die Art der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Once Again it’s in Amsterdam:

Someone just stabbed 5 people on the Dam Square – Amsterdam’s main square.

According to eyewitnesses an elderly woman and a young girl were stabbed in the back. A trauma helicopter was flown in to take care of the victims.#Amsterdam #Terrorism… pic.twitter.com/x4XtKS5BEV

— Urban Secrets 🤫 (@stiwari1510) March 27, 2025