Ehefrau erstochen: Lebenslange Haft für 57-Jährigen

Weil er seine Ehefrau mit einem Messer erstach, hat das Landgericht im rheinland-pfälzischen Zweibrücken einen 57-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte, wurde der Angeklagte wegen Mordes verurteilt. Zudem ordnete das Gericht die Fortdauer des bestehenden Haftbefehls an. Das Urteil fiel am Freitag.

Laut Anklage hatte der Mann Ende August in der gemeinsamen Wohnung mehrfach auf seine 51-jährige Ehefrau eingestochen.

Er soll in der Küche von hinten an die Frau herangetreten sein und ihr heftige Messerstiche in Hals und Oberkörper versetzt haben. Danach habe er sich selbst verletzt. Die Frau starb an ihren schweren Verletzungen. (afp/red)