Kinder bauen Schneemann auf Gleisen: Notbremsung von Zug

Am Bahnhof von Gingen an der Fils in Baden-Württemberg haben Kinder mit dem Bau eines Schneemanns auf den Gleisen für eine Notbremsung eines Zugs gesorgt.

Wie die Bundespolizei in Stuttgart am Freitag mitteilte, meldete ein Lokführer am Donnerstagabend, dass er ein Hindernis überfahren und die sogenannte Schnellbremsung eingeleitet habe. Beamte von Bundes- und Landespolizei fanden dann vor Ort mehrere große Schneekugeln im Gleisbereich.

Ein Zeuge habe zudem mitgeteilt, dass Kinder dort einen Schneemann gebaut hätten. Diese konnten vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden. Durch den Aufprall entstand an dem betroffenen Zug kein Schaden. Für die Dauer des Polizeieinsatzes wurde der Gleisabschnitt für den Bahnverkehr gesperrt.

Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Die Beamten wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge näherten sich fast lautlos und könnten je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. (afp)