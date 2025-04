Blaulicht Bayern

Neu-Ulm: 24-Jähriger stirbt bei Streit mit 19-Jährigem auf offener Straße

Ein 24-Jähriger ist am Mittwochabend in Neu-Ulm ums Leben gekommen. Ein an dem Streit beteiligter 19-Jähriger habe schwere Verletzungen erlitten und den Notruf alarmiert, teilte das bayerische Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag in Kempten mit.