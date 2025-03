Sieben Bundeswehrfahrzeuge in Berlin-Spandau in Brand gesetzt

In Berlin-Spandau sind in der Nacht zum Freitag sieben Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand gesetzt worden. Passanten wurden auf das Feuer auf einem umzäunten Grundstück aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin löschte die Feuerwehr die Brände.

Verletzt wurde niemand. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen des Verdachts von politisch motivierten Brandstiftungen. (afp/red)