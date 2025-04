Stuttgart: Jugendliche im Stadtzentrum vergewaltigt? – Polizei gibt kaum Details preis

Die Kriminalpolizei in Stuttgart sucht nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Der Mann, der mit dunklem Teint und Vollbart beschrieben wird, soll sich an eine 15-Jährige vergangen haben. Noch gibt es viele Fragen zu dem Fall – insbesondere wegen der ungewöhnlichen Umstände.

Zugetragen hatte sich alles gegen 1 Uhr in den frühen Stunden des Dienstags, 1. April 2025. Den Polizeiangaben zufolge war das 15-jährige Mädchen mit einer Freundin in einem Schnellrestaurant an der Königstraße im Stadtzentrum unterwegs, als die beiden mit zwei ihnen bislang unbekannten Männern in Kontakt kamen. Anschließend gingen die vier gemeinsam in Richtung Stiftskirche davon, als sich auf der Kirchstraße die Situation plötzlich änderte.

„Hier soll der Unbekannte die 15-Jährige vergewaltigt haben, während sein Komplize mit der Begleitung der 15-Jährigen zu Fuß davonging“, erklärte ein Polizeisprecher in der Mitteilung des Präsidiums. Den Polizeiangaben zufolge habe sich die Jugendliche nach dem Erlebten in eine Jugendschutzeinrichtung begeben und sich einer Mitarbeiterin anvertraut. Diese zögerte nicht und alarmierte umgehend die Polizei.

Bei der Polizei nachgefragt

Allein diese Umstände werfen einige Fragen auf, die eine Nachfrage bei der Polizei unumgänglich machen. Unter anderem wollte unsere Redaktion wissen, ob die Freundin und deren späterer Begleiter mittlerweile ausfindig gemacht werden konnten – und wie der Stand der sonstigen Ermittlungen ist, inklusive der Einschätzung der Polizei zur Glaubwürdigkeit des geschilderten Geschehens.

Nach Auskunft von Polizeisprecher ​Stephan Widmann ermittle die Behörde in alle Richtungen. Man gebe jedoch keinerlei Details über den Inhalt der bereits veröffentlichten Mitteilung hinaus bekannt. Nach Einschätzung des Polizeisprechers sei kurzfristig auch nicht mit einer ergänzenden Meldung zu rechnen.

Offenbar trifft der Fall einen empfindlichen Nerv der Polizei. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ schreibt, stehe im Raum, dass „eine Jugendliche mitten in der Stuttgarter Innenstadt vergewaltigt worden ist“ – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Stadt „keinesfalls menschenleer gewesen“ sein dürfte. Sollte sich der Fall bestätigen, werde das wohl die Diskussion um die Sicherheit im Zentrum Stuttgarts neu befeuern, so die Einschätzung der lokalen Zeitung.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Laut Täterbeschreibung soll der Mann zwischen 20 und 28 Jahren alt gewesen sein, mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,80 Metern. „Er hatte einen dunklen Teint und trug einen Vollbart“, so die Polizei, die nun mögliche Zeugen der nächtlichen Ereignisse sucht. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 8990 5778 zu melden.