Tödlicher Unfall: Stadtbahn kracht in einen Tanklaster – Beide Fahrzeuge ausgebrannt

Die Flammen lodern, dunkle Rauchschwaden steigen in die Luft. Am Ende bleiben ein völlig ausgebrannter Tanklastwagen und das Gerippe einer Stadtbahn. Ein Mensch ist bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nördlich von Karlsruhe gestorben. Mehrere Personen werden verletzt, unter ihnen der Lastwagenfahrer schwer.

Wegen schwerer Verbrennungen konnte der Leichnam zunächst nicht identifiziert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Offen war damit, ob es sich bei der gestorbenen Person um die Stadtbahnfahrerin handelte.

Lkw-Fahrer in Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog den Fahrer des mit Heizöl beladenen Tankwagens in eine Klinik, wie die Polizeisprecherin sagte. Der 49-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten.

Zudem wurden drei der sieben Menschen in der Stadtbahn leicht verletzt. Rettungskräfte in Ubstadt-Weiher betreuten sie. Die Gemeinde mit rund 13.400 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg.

Feuer um 15.40 Uhr unter Kontrolle

Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern zusammengestoßen. Der Tanklastwagen und die Stadtbahn gerieten in Brand.

Gegen 15.40 Uhr habe die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gehabt, sagte die Polizeisprecherin. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Es müsse zum Beispiel geklärt werden, ob Signale fehlerhaft waren oder übersehen wurden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren den Angaben nach mit vielen Kräften im Einsatz.

Allein mehr als 60 Feuerwehrleute eilten nach Ubstadt-Weiher, wie ein Sprecher sagte. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zwischenzeitlich in der Luft. Er sollte den Beamten einen Überblick über die Lage ermöglichen, erklärte die Sprecherin.

Schadensbild unklar

„Die L552 ist derzeit zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt“, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge waren erkennbar ausgebrannt. Das genaue Schadensbild war zunächst nicht klar.

Angehörige der Passagiere könnten sich an das Polizeirevier der Autobahnpolizei wenden, sagte die Polizeisprecherin.

Stadtbahnstrecke gesperrt

Bei der Bahn handelt es sich um eine Stadtbahn der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Diese Stadtbahnen sind auch im Umland außerhalb von Städten unterwegs. Die Polizei hatte zunächst von einer Straßenbahn gesprochen.

Laut einem AVG-Sprecher bleibt die Bahnstrecke der Linien S31 und S32 die nächsten Tage zwischen Zeutern und Odenheim gesperrt. Man befinde sich in diesem Streckenabschnitt in einem eingleisigen Bereich. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. (dpa/red)