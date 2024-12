Blaulicht 20-jähriger Mitarbeiter gestorben

Tödlicher Unfall mit Fahrgeschäft auf Berliner Weihnachtsmarkt

Am 18. Dezember kam es zu einem Unfall auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin-Lichtenberg. Ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäftes wurde von einem herunterschnellenden Pendel am Hinterkopf getroffen und starb an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt.