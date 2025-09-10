Logo Epoch Times

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule

Mit einem Messer greift ein Mensch an einer Schule in Südfrankreich eine Lehrkraft und einen Schüler an. Der Täter wird festgenommen. Was ist über den Vorfall bekannt?

Ein Polizeifahrzeug in Frankreich. Symbolbild.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Messerangriff an einer französischen Schule sind eine Lehrkraft und ein Schüler attackiert worden. Der mutmaßliche Täter des Angriffs an einer Gartenbauschule in Antibes wurde festgenommen, wie es von der Polizei hieß. Nähere Angaben zum Vorfall konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.
Die Sender France Info und BFMTV berichteten unter Verweis auf die Feuerwehr, dass die angegriffene Lehrerin schwer verletzt sei. Der Schüler habe hingegen nur leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Angreifer soll es sich demnach um einen ehemaligen Schüler der Schule handeln. (dpa/red)

