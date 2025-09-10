Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule

Bei einem Messerangriff an einer französischen Schule sind eine Lehrkraft und ein Schüler attackiert worden. Der mutmaßliche Täter des Angriffs an einer Gartenbauschule in Antibes wurde festgenommen, wie es von der Polizei hieß. Nähere Angaben zum Vorfall konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.

Die Sender France Info und BFMTV berichteten unter Verweis auf die Feuerwehr, dass die angegriffene Lehrerin schwer verletzt sei. Der Schüler habe hingegen nur leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Angreifer soll es sich demnach um einen ehemaligen Schüler der Schule handeln. (dpa/red)