Deutschland „zu abstrakt“ zum Lieben: Grünen-Sprecher Banaszak löst Patriotismus-Debatte aus

Das Sommerinterview mit dem Parteisprecher der Grünen, Felix Banaszak, hat eine neue Patriotismus-Debatte ausgelöst. Am Sonntag, 3. August, stellte sich der Bundestagsabgeordnete nicht nur den Fragen der ARD, sondern auch des Publikums.

Ein Studiogast rief eine Aussage des früheren Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck in Erinnerung. In seinem 2010 erschienenen Buch „Patriotismus: Ein linkes Plädoyer“ äußerte dieser, er habe „Vaterlandsliebe“ im überlieferten, rechtskonservativ konnotierten Sinn „immer schon zum Kotzen“ gefunden. Gleichzeitig plädierte er für eine „Selbstverständigung“, die Patriotismus mit linken Vorstellungen in Einklang bringen solle.