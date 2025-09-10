Logo Epoch Times

Drohkommentar gegen Kretschmer: 59-Jähriger muss 2.250 Euro zahlen

Nach einem Drohkommentar gegen Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ist ein Mann verurteilt worden.

top-article-image

Sachsens Regierungschef Kretschmer.

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Redaktion
Wegen eines verbalen Angriffs in einem sozialen Netzwerk auf den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ist ein Mann zu einer Geldstrafe von 2.250 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Meißen sprach den 59-Jährigen am Mittwoch der versuchten Nötigung und der Bedrohung schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.
Laut Anklage hatte der Mann am 21. August in einem Kommentar Kretschmer mit physischer Gewalt für den Fall gedroht, dass dieser ein Oldtimerrennen am 23. und 24. August in Riesa besuchen werde. Er gestand die Tat später.
Die Staatsanwaltschaft, die in dem Fall ein beschleunigtes Verfahren beantragte, forderte eine Geldstrafe von 3.000 Euro. Der Angeklagte selbst stellte dem Gerichtssprecher zufolge keinen Antrag. (afp/red)

