Warum „Ehemann“ mehr bedeutet, als nur zu heiraten

Jeder weiß, was ein Ehemann ist, oder etwa nicht? Ihn jedoch einfach nur als „verheirateten Mann“ zu definieren, wird der ganzen Fülle und Tiefe des Begriffs „Ehemann“ und der Realität, auf die er sich bezieht, nicht gerecht.

Wie können wir besser verstehen, was es in seiner Gänze bedeutet, ein Ehemann zu sein? Wie so oft liefert uns das Englische Hinweise. Das Wort „husband“ (Ehemann) leitet sich vom altenglischen „husbonda“ ab, das wiederum vom altnordischen „húsbóndi“ ( ᚼᚢᛋᛒᚢᚾᛏᛁ ) abstammt, was „Herr des Hauses“ oder „Hausverwalter“ bedeutet. Es ist eine Kombination aus „hús“ (Haus) und „bóndi“ (Sesshafter, Landbesitzer oder Landwirt).

Im „American Heritage Dictionary“ heißt es dazu: „Der Hausherr war üblicherweise auch ein Ehemann, und es scheint, dass die moderne Hauptbedeutung von ‚husband‘ aus dieser Überschneidung entsteht.“

„Ehemann“ ist mehr als nur ein Wort

Diese sprachliche Abstammung zeigt uns bereits, dass in den Köpfen unserer Vorfahren der Begriff des Ehemanns mit der Vorstellung eines Ortes, eines Stücks Land oder eines Haushalts verbunden war. Ein Mann musste einer Frau vor der Heirat Vermögen anbieten können.

Die Arbeit, die er und seine Frau beginnen sollten – der Aufbau eines gemeinsamen Lebens und einer Familie –, erforderte eine konkrete Form dafür, einen Ort, an dem Nahrung produziert und Obdach geboten werden konnte. In den Köpfen unserer Vorfahren scheinen ein Hausherr und ein verheirateter Mann nahezu identisch gewesen zu sein.

Dies hilft uns, zu verstehen, dass es traditionell nicht nur eine Verpflichtung gegenüber einer Frau bedeutete, ein Ehemann zu sein, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber einem Ort und einem Zuhause, die die Grundlage des gemeinsamen Lebens von Mann und Frau bildeten.

Diese Erkenntnis wird vertieft, wenn wir bedenken, dass das nordische „bóndi“ auch mit dem Wort „bond“ verwandt ist, das im Mittelalter einen Leibeigenen bezeichnen konnte – einen Bauern, der im Feudalsystem verpflichtet war, Land auf dem Landgut eines Lehnsmanns zu bewirtschaften. Der Leibeigene war an das Land gebunden.

Ein Ehemann zu sein, ist somit eine Art „Bindung“. Wie ein Leibeigener ist der Ehemann nicht frei. Er kann sich nicht an eine andere Frau binden. Er kann auch nicht unabhängig von seiner Familie von Ort zu Ort ziehen, wie er es vor der Ehe konnte.

Ein Ehemann ist ein Mann, der Wurzeln schlägt, damit etwas Neues wachsen kann. Paradoxerweise findet er größere Freiheit und Erfüllung, wenn er seine persönlichen Möglichkeiten zugunsten einer Bindung opfert, in der er das Beste entdecken kann, was seine Natur zu bieten hat.

Aus Mann und Frau wird ein Ehepaar. Foto: iStock/Viktor Wisotzki

Tiefe Etymologie

Ein weiteres Wort, das mit „husband“ (Ehemann) verwandt ist, wirft noch mehr Licht auf diese männliche Rolle. Auf den ersten Blick scheint das Wort „husbandry“ (Haushalt) keinen direkten Bezug zu „Ehemann“ zu haben. „Husbandry“ wird definiert als der Anbau von Pflanzen und Tieren, der sorgfältige Umgang mit Ressourcen oder die Führung eines Haushalts. Da wir jedoch bereits begonnen haben, die etymologische Bedeutung von „Ehemann“ im Zusammenhang mit „Haushalt“ zu erkennen, können wir beginnen, die Tragweite dieser Definition zu verstehen.

Der Philosoph John Cuddeback schrieb in seinem Blog „LifeCraft“: „Die scheinbare ‚Mehrdeutigkeit‘ des Wortes Ehemann weist auf eine große Wahrheit hin: Die Kunst, sich um materielle Dinge zu kümmern (wobei dem Land eine einzigartige, aber sicherlich keine ausschließliche Stellung zukommt), ist eng mit der Ehe verbunden.“

bondage) an den Haushalt akzeptiert hat. Ein Ehemann bedeutet somit, sorgsam zu wirtschaften, zu bewahren, zu sparen, durchzuhalten und zu erhalten.“ Der großartige Wendell Berry, Landwirt und Schriftsteller, erklärte : „Das Wort ‚Husbandry‘ (Landwirtschaft/Bewirtschaftung) bezeichnet eine Verbindung. In seiner ursprünglichen Bedeutung ist es der Name für die Arbeit eines Mannes mit Haus. Eines Mannes, der eine Bindung () an den Haushalt akzeptiert hat. Ein Ehemann bedeutet somit, sorgsam zu wirtschaften, zu bewahren, zu sparen, durchzuhalten und zu erhalten.“

Zum Wohle aller Familienmitglieder

Gemeinsam mit seiner Frau ist es die Aufgabe des Ehemannes, den Haushalt so zu führen, dass sich alle Mitglieder des Haushalts wohlfühlen.

Früher war die Grundlage eines gesunden Familienlebens die Nahrungsmittelproduktion, die wiederum auf landwirtschaftlichen Fähigkeiten beruhte – daher der Begriff „animal husbandry“ (Tierhaltung). Berry schrieb: „Der alte Brauch besagt, dass auch das Land, der Boden, die Pflanzen und Tiere bewirtschaftet werden – offensichtlich aufgrund der Bedeutung dieser Dinge für den Haushalt.“

Aus dieser Sicht umfasst die Haushaltsführung eine Vielzahl von Aktivitäten, die im Rahmen des Haushalts stattfinden. Alle konzentrieren sich darauf, das Potenzial der Lebewesen – Menschen und Tiere – in diesem Haushalt oder auf diesem Stück Land zu entfalten. In einem wunderbar synergetischen Prozess fördert es das Wachstum und Glück aller.

Eine Familie mit Hund genießt die Schönheit der Natur. Foto: iStock/Kerkez

Die primäre Verbindung

Diese linguistischen Überlegungen erinnern uns daran, dass sich die Idee eines „Ehemanns“ ursprünglich auf ein viel größeres Unterfangen bezog als nur auf die Liebe eines Mannes zu einer Frau, obwohl diese Bindung sicherlich ihren Ursprung und ihren Kern bildete.

Cuddeback schrieb: „Wenn ein Mann heiratet, sollte die primäre ‚Verbindung‘ in seinem Leben zu seiner Frau bestehen. Aber diese Verbindung ist Teil eines Netzes von Verbindungen, ein Netz, das in einem gemeinsamen Zuhause zentriert ist, das sie aufbauen. In der Tat bindet ein Mann sich, indem er sich an seine Frau bindet, auch an das gemeinsame Zuhause, ihren gemeinsamen Platz in der Welt.“

Eine Symphonie des Lebens

All dies summiert sich zu einem „gemeinsamen Leben“, einem „Netz von Verbindungen“, wie Cuddeback es nennt, das materielle Ressourcen erfordert, die auf die Erfüllung jedes einzelnen Menschen innerhalb der Familie und des Haushalts ausgerichtet sind. Der Ehemann arbeitet daran, diese komplizierte Symphonie zu orchestrieren, die Symphonie des menschlichen Lebens, das aus Liebe gemeinsam gelebt wird.

Alles beginnt und endet dort, bei der Liebe, und wenn ein Ehemann ein „Herr des Hauses“ ist, dann ist er es als Diener. Die Verwaltung der materiellen Güter des Haushalts stellt den Dienst eines Ehemanns an seiner Frau und seinen Kindern dar. Wie Cuddeback wunderschön formulierte: „Ein Ehemann im wahrsten Sinne ist ein Mann, der sich in eine Frau verliebt hat und dann entdeckt, dass seine Liebe zu ihr ihn zu diesem großen Unternehmen ruft.“

Gemeinsam durch dick und dünn. Foto: iStock/jacoblund

Vom Ökosystem Haushalt bis zur Gesellschaft

Dieses Konzept der Güter des Haushalts, verwaltet im Dienste der Familie, sollte nach Ansicht von Philosophen wie Aristoteles im Mittelpunkt unserer Auffassung von Ökonomie stehen. Schließlich begann Aristoteles sein Buch über Ökonomie mit der Betrachtung eines Hausstandes.

Ein familienorientiertes Wirtschaftssystem ist ein gutes Wirtschaftssystem. In diesem Fall sind der Anfang und das Ende des Wirtschaftsprozesses nicht die endlose Akkumulation von Reichtum durch Konzerne, sondern die Versorgung von Familien und der größeren Gemeinschaft mit dem, was sie zum Gedeihen brauchen. Der Anfang und das Ende sind Liebe und menschliche Gemeinschaft.

Ehemänner wie auch Nationen täten gut daran, sich ihrer fundamentalen Motivation zu erinnern. „Es ist immer eine Frage der Liebe, und Liebe bringt Dinge zusammen“, schrieb Cuddeback. Und weiter:

„Ein verheirateter Mann entdeckt, dass die wichtigste Liebe seines Lebens dieses nicht einengt. Vielmehr weitet die Reifung dieser Liebe durch einen tiefen Zauber sein Herz, seine Sichtweise und seiner Hände Arbeit und umfasst mehr, als er sich je hätte vorstellen können.“