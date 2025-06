Unglück zwischen Wolfsburg und Stendal

Frau fährt außen an Zug mit und verunglückt tödlich

Eine junge Frau ist in Sachsen-Anhalt außen an einem Zug mitgefahren und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich bei Gardelegen auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Stendal, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte.