Mann schläft im Kaufhaus – und wird verhaftet

Polizisten haben in Hessen einen gesuchten Betrüger nach einem Nickerchen in einem geschlossenen Kaufhaus verhaftet. Nach dem 57-Jährigen wurde mit einem Haftbefehl wegen Betrugs gefahndet, wie die Beamten in Kassel am Dienstag mitteilten. Der verhängnisvolle Schlaf ereilte den betrunkenen Mann am Montagabend in einem Kaufhaus in der Kasseler Innenstadt.

Nach Ladenschluss wurden Einsatzkräfte von einem Passanten angesprochen, weil sich im Kaufhaus jemand befinden sollte. Vor Ort entdeckten die Polizisten tatsächlich den 57-Jährigen, der durch die Schaufensterscheibe schilderte, dass er sich während seines Einkaufs in einen Sessel gesetzt hatte und eingeschlafen war.

Als er aufwachte, sei das Geschäft bereits geschlossen gewesen. Da er kein Handy dabei hatte, habe er Passanten auf sich aufmerksam gemacht. Der Sicherheitsdienst konnte den Mann schließlich befreien.

Seine Freiheit währte jedoch nicht lange: Eine Überprüfung seiner Daten ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Da er die gegen ihn verhängten 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebracht. (afp/red)