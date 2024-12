Gesellschaft Russischer Exil-Oppositionelle

Kara-Mursa dementiert Vergiftung seiner in Berlin hospitalisierten Mutter

Der russische Exil-Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa hat Berichte dementiert, wonach seine in Berlin hospitalisierte Mutter vergiftet worden sei. „Mama ist tatsächlich in einem Krankenhaus in Berlin, aber der Verdacht auf Vergiftung und Herzinfarkt hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt“, erklärte Kara-Mursa am Dienstagabend bei Telegram.