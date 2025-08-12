Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

Entsetzen in Gambia nach Tod von Baby durch Genitalverstümmelung

vor einer Stunde

„Nichts wird übrig bleiben“: Israel bereitet sich auf Einsatz gegen Hamas in Gaza vor

vor 2 Stunden

Trump erwägt Klage gegen Zentralbank-Chef Powell

vor 2 Stunden

Musk droht Apple mit Klage wegen Behandlung seiner Apps

vor 3 Stunden

Ehemaliger Springer-Manager in Berlin wegen Untreue zu Haftstrafe verurteilt

vor 3 Stunden

Zehneinhalb Jahre Haft nach Tötungsdelikt in Berliner Flüchtlingsunterkunft

vor 3 Stunden

Hessen: Staatlicher Islamunterricht an Schulen darf weiter angeboten werden

vor 4 Stunden

US-Inflationsrate bleibt bei 2,7 Prozent – Kerninflation steigt

vor 4 Stunden

Angriff auf Frankreichs Botschaft in Burkina Faso: Lebenslange Haft für Täter

vor 5 Stunden

Israel in der Sackgasse – Merz’ Waffenstopp hat keine militärische Wirkung

Logo Epoch Times
100 Polizeikräfte bei der Suchaktion im Einsatz

Leiche eines vermissten 13-Jährigen an Bahngleisen entdeckt

Von einem Campingplatz an einem See in der Oberlausitz verschwindet ein 13-Jähriger. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Jungen aus Tschechien. Dann machen die Ermittler einen grausamen Fund.

top-article-image

Tragische Gewissheit nach einer großen Suchaktion: Die Leiche des Jungen wurde gefunden.

Foto: Danilo Dittrich/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Zwei Tage nach dem Verschwinden eines 13-Jährigen in der sächsischen Oberlausitz hat die Polizei die Leiche des Jungen an einer nahegelegenen Bahnstrecke entdeckt. Das teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.
Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei in Lohsa nach dem Teenager aus Tschechien gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit könnten weder ein Unfall, eine Straftat noch ein Suizid ausgeschlossen werden, hieß es.

Großer Einsatz der Polizei bei der Suchaktion

Der 13 Jahre alte Junge hatte am vergangenen Wochenende mit seiner Familie auf einem Campingplatz am Silbersee bei Lohsa Urlaub gemacht. Am Sonntagabend war er gegen 19.30 Uhr verschwunden.
Bei der Suchaktion waren rund 100 Polizeikräfte im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei hatte mit Booten mehrere Seen in der Region abgesucht sowie Polizeihunde die Uferböschungen und die Umgebung durchkämmt. Hubschrauber und mehrere Drohnen hatten die Lage aus der Luft erkundet.
Mehr dazu

Hintergründe noch unklar

Zudem hatten die Ermittler mit den tschechischen Behörden eng zusammengearbeitet. Nach ersten Erkenntnissen war der Vater des Jungen nicht mit auf den Campingplatz gefahren. Daher waren alle Kontaktadressen in Tschechien sowie der ÖPNV und die Bahnstrecken überprüft worden.
Die Leiche war laut Polizeiangaben nach einem Zeugenhinweis an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Lohsa entdeckt worden. Das sind weniger als zehn Kilometer vom Campingplatz entfernt, von wo der Junge verschwunden war.
Die Hintergründe des Verschwindens und die Umstände des Todes seien noch unklar, betonte der Polizeisprecher. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Mutter des Jungen wurde von einem Seelsorger betreut. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.