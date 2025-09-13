Mehr als 400 Kilo Kokain im Hamburger Hafen entdeckt

Polizei und Zoll haben im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das bestätigte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes Hamburg am Abend. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen. Weitere Details zu dem Einsatz und den Hintergründen nannten die Behörden zunächst nicht.

Laut Medienberichten von NDR und „Hamburger Morgenpost“ sollen Hafenmitarbeiter zwei Männer beobachtet haben, die mit Sporttaschen von einem Schiff kamen und diese in einen Transporter luden. Da es sich um betriebsfremde Personen gehandelt haben soll, alarmierten sie den Berichten zufolge Sicherheitskräfte, die das Fahrzeug stoppten. (dpa/red)