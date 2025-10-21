Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

EU-Erklärung im Zeichen von Trumps Ukraine-Kurs

vor einer Stunde

Prozessauftakt: Sechs Seenotretter wegen Beihilfe zur illegalen Migration angeklagt

vor 2 Stunden

EU-Regierungschefs prüfen Sanktionen gegen Chinas Rohstoffblockade

vor 2 Stunden

USA nennen keine Frist für Waffenrückgabe der Hamas

vor 2 Stunden

Drogeriemarkt-Kette dm baut Gesundheitsangebote aus

vor 2 Stunden

Spanien und Frankreich für weitgehendes Verbrenner-Aus

vor 4 Stunden

Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi

vor 4 Stunden

Einbruch im Louvre: Schaden auf 88 Millionen Euro geschätzt

vor 4 Stunden

Polen: 55 Verdächtige wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen

vor 5 Stunden

Oberlandesgericht: Schöffin darf in Verhandlung kein Kopftuch tragen

Logo Epoch Times
Konrad-Adenauer-Haus

Nach Merz‘ „Stadtbild“-Äußerungen: Demo vor CDU-Parteizentrale in Berlin

Mehrere Hundert Menschen haben am Dienstagabend vor der CDU-Zentrale in Berlin gegen Bundeskanzler Merz demonstriert. Anlass waren seine Aussagen über migrationsbedingte Veränderungen im „Stadtbild“.

top-article-image

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus am 20.10.2025.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Mehrere Hundert Menschen haben am Dienstagabend vor der CDU-Zentrale in Berlin gegen Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen jüngste Äußerungen über migrationsbedingte Probleme im „Stadtbild“ demonstriert.
Einem AFP-Reporter vor Ort zufolge wandten sich die Teilnehmenden vor dem Konrad-Adenauer-Haus mit Plakaten und Sprechchören gegen Merz. „Was mich am Stadtbild stört? Na Merz“ oder „Töchter gegen Merz“ war darauf demnach etwa zu lesen.
Die Kundgebung fand unter dem Motto „Wir sind die Töchter“ statt – in Anlehnung an Merz‘ Satz „Fragen Sie Ihre Töchter“, mit dem der CDU-Chef am Montag seine viel kritisierten Aussagen zu Problemen im Stadtbild verteidigte.

Luisa Neubauer und Carolin Emcke initiierten die Kundgebung

Die Sicherheit von Frauen dürfe „nicht für populistische Aussagen instrumentalisiert werden“, hieß es im Demo-Aufruf. Unter anderem die Klimaaktivistin und Grünen-Politikerin Luisa Neubauer und die Publizistin Carolin Emcke riefen zu der Kundgebung auf.
Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nahm an der Demo teil und sagte zu AFP, Merz habe die Gesellschaft mit seiner Äußerung gespalten: „Ich hätte von Friedrich Merz erwartet, dass er sich für seine Aussage entschuldigt. Wenn er sagt, dass Migration im Stadtbild stört, dann beleidigt er Millionen von Menschen in Deutschland, die eine Migrationsgeschichte haben und die sich alle gemeint gefühlt haben.“
Merz solle stattdessen „zusammenführen, Brücken bauen und allen Menschen in diesem Land sagen: ‚Ihr gehört dazu‘.“
Mehr dazu

Merz will „gar nichts zurücknehmen – im Gegenteil“

Mit seinen Äußerungen zur Auswirkung von Migration auf das „Stadtbild“ hatte Merz sich den Vorwurf von Diskriminierung und Rassismus eingehandelt. Ungeachtet der Kritik legte der Kanzler am Montag noch einmal nach: „Ich habe gar nichts zurückzunehmen – im Gegenteil“, sagte Merz.
Der Kanzler betonte, er habe viel Zustimmung für seine Äußerungen bekommen. „Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum: Alle bestätigen, dass das ein Problem ist – spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.“ (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.