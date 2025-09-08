Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Frankreich: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage - Regierung stürzt

vor einer Stunde

Botschafterkonferenz in Berlin: Merz warnt vor „imperialistischen“ Plänen Putins

vor 2 Stunden

US-Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump wegen Verleumdung

vor 2 Stunden

80. UN-Generalversammlung: Baerbock wird als Präsidentin vereidigt

vor 3 Stunden

Corona-Enquete-Kommission beginnt - Klöckner: „Chance für die Demokratie“

vor 3 Stunden

Kauziger Dorfpolizist: Schauspieler Horst Krause mit 83 Jahren gestorben

vor 4 Stunden

Frankreich: Berufungsverfahren gegen Le Pen Anfang 2026

vor 5 Stunden

Nach Angriff auf Lehrerin in Essen: Haftbefehl gegen 17-jährigen Schüler

vor 5 Stunden

Norwegen: Vier Mädchen im Teenager-Alter bei Hausbrand ums Leben gekommen

vor 6 Stunden

Weitere Menschen aus deutschen Aufnahmeprogrammen nach Afghanistan abgeschoben

Logo Epoch Times
Notrufknopf funktioniert auch nicht

Osnabrück: Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet - Ohne Nahrung und ohne Handy

Ausgefallene Sicherung, kein Notruf: Ein Mann steckt vier Tage lang in einem Aufzug fest. Ohne Nahrung und ohne Handy.

top-article-image

Glückliche Rettung in Osnabrück. (Symbolbild)

Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein Mann hat in Osnabrück vier Tage lang in einem defekten Fahrstuhl seines Einfamilienhauses festgesteckt. Ohne Wasser, Essen und Telefon sei der Mitte-70-Jährige darin gefangen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
Der Sohn habe seinen entkräfteten Vater schließlich gemeinsam mit Rettungskräften und der Polizei befreit. Die Einsatzkräfte brachen den Fahrstuhl auf.
„Mittlerweile geht es dem Mann wieder gut“, sagte der Polizeisprecher am Montag. Mehrere Medien hatten zuvor über den Vorfall von Ende Juni berichtet. Als Grund für den defekten Fahrstuhl nannte der Polizist eine ausgefallene Sicherung, auch der Notrufknopf habe deswegen nicht funktioniert.
Mehr dazu
„Alle Beteiligten sind froh, dass der Mann rechtzeitig aus dieser Lage befreit wurde“, sagte der Polizeisprecher. Weitere Ermittlungen gebe es zu dem Fall nicht.
Die vier Tage im Fahrstuhl werden demnach als Unglücksfall mit glücklichem Ende betrachtet. Ein Mensch kann in der Regel etwa drei Tage ohne Wasser überleben. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.