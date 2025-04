Rettungswagen im Einsatz überfährt Fußgänger bei Schwerin – Mann stirbt

Ein Rettungswagen hat auf einer Bundesstraße südlich von Schwerin in der Nacht zu Montag einen Fußgänger überfahren. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ludwigslust hatte das Fahrzeug Blaulicht eingeschaltet, als es den 33-jährigen Mann gegen 2:30 Uhr in Höhe eines Bahnübergangs auf der Straße erfasste. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei der Bosnier vor Ort verstorben. Er lebte zurzeit in einer nahegelegenen Asylbewerberunterkunft.

Die näheren Umstände des Unfalls werden nun ermittelt, so die Polizei. Die Besatzung des Rettungswagens und der Patient, mit dem sie auf dem Weg in ein Krankenhaus war, blieben demnach unverletzt. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt. (afp/red)