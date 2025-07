Zwölfjährige Schülerin Ayla Ulucam aus Berlin ist beste Vorleserin 2025

Die zwölfjährige Schülerin Ayla Ulucam aus Berlin ist die beste Vorleserin Deutschlands 2025. Sie setzte sich beim Vorlesewettbewerb gegen 15 weitere Finalisten aus allen Bundesländern durch, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte.

Ulucam las beim Finale drei Minuten lang aus dem Buch „Game of Noctis – Spiel um dein Leben“ von Deva Fagan vor.

„Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder viele hunderttausend Kinder ihre Liebe zum Buch und ihre Lesefreude verbreiten“, erklärte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Katrin Schmidt-Friederichs. In Zeiten sinkender Lesekompetenz sei dies von unschätzbarem Wert.

In diesem Jahr nahmen rund 550.000 Schüler an dem Wettbewerb teil. Er wird seit 1959 jährlich veranstaltet und soll die Lesekompetenz von Kindern stärken. Im Finale treten die jeweiligen Landessieger gegeneinander an. Alle Finalisten erhalten ein Buchpaket.

Eine vierköpfige Jury, bei der auch die Siegerin oder der Sieger des Vorjahres Mitglied ist, wählt schließlich den Bundessieger aus. Dieser erhält ein Buchpaket, eine Lesung mit einer Jugendbuchautorin oder einem Jugendbuchautor an der eigenen Schule sowie einen Bücherscheck im Wert von 50 Euro. (afp/red)