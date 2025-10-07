260 Liter Regen pro Quadratmeter in zwei Tagen
Erdrutsche zerstören Teile der Darjeeling-Teeplantagen in Indien
Etwa 5 Prozent der Teeplantagen in Darjeeling sind durch Erdrutsche und Überschwemmungen beeinträchtigt und zerstört. Das Unwetter ereignete sich direkt vor der Ernte der feinen jungen Teespitzen, dem „new flush“.
Lesedauer: 2 Min.
Erdrutsche und Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen haben Zerstörungen auf den Teeplantagen in der indischen Darjeeling-Region angerichtet. Etwa fünf Prozent der Teegärten sind vernichtet, wie Rajkumar Mondal vom regionalen Tee-Anbauverband der Nachrichtenagentur AFP sagte.
Mehr als 950 Hektar Teeplantagen im Hügelland von Darjeeling hätten „dramatische Verluste durch Überschwemmungen“ erlitten, sagt Mondal. Er sprach von einem „schweren Schlag für die Teegärten“.
Bei den Unwettern kamen rund 20 Menschen in den Unterbezirken Mirik und Darjeeling ums Leben.
An einem Wochenende: 260 Liter Regen pro Quadratmeter
Der in der Darjeeling-Region angebaute Tee ist durch eine geografische Herkunftsbezeichnung geschützt und von besonders hoher Qualität. Pro Jahr werden in Darjeeling auf etwa 17.500 Hektar insgesamt rund 10.000 Tonnen Tee produziert.
Laut Mondal waren in Darjeeling am Wochenende mehr als 260 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „Es war unglaublich. So eine Katastrophe habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht mitangesehen“, sagte der Chef des Tee-Anbauverbands.
Noch dazu habe sich das Unwetter direkt vor der Ernte der feinen jungen Teespitzen, dem „new flush“ ereignet – was ein Qualitätsproblem werden könnte. Zudem breiten sich neue Pflanzenschädlinge und -krankheiten aus.
Die indische Teeindustrie beschäftigt mehr als eine Million Menschen direkt und eine weitere Million indirekt. Das Land ist der zweitgrößte Tee-Produzent der Welt und der drittgrößte Exporteur von schwarzem Tee. Im vergangenen Jahr wurden knapp 255.000 Tonnen ins Ausland verschifft. (afp/red)
