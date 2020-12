Australischer Abgeordneter: „Präsident Trump, bitte begnadigen Sie Assange“

Der australische Abgeordnete George Christensen bittet Präsident Trump, nachdem dieser mehrere Begnadigungen ausgesprochen hatte, Europas prominentesten Häftling, Whistleblower und WikiLeaks-Gründer Julian Assange zu begnadigen.

„Wir bitten Sie Präsident Trump, Julian Assange zu begnadigen. Präsident Trump, Sie können unsere Demokratie schützen. Bitte begnadigen Sie Julian Assange. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Angriff der Linken auf die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit gelingt.“ (Quelle)

Der 48-Jährige befindet sich im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und wartet auf eine Entscheidung des Gerichts über seine Auslieferung an die USA. Gestern gab WikiLeaks erneut eine große Anzahl weiterer Dokumente frei.

Sein Gesundheitszustand sei bedenklich, berichtet seine Anwältin Stella Moris, dennoch wurde ihm die Verlegung in ein Krankenhaus verwehrt. Der australische Abgeordnete George Christensen hat sich zum Ziel gesetzt, den Australier zu retten, dem eine lebenslange Gefängnisstrafe droht.

Mehr als 60 Ärzte forderten in einem offenen Brief das „Ende der Folter“ und seine Verlegung in eine Uniklinik. Sie gehen von seinem baldigen Tod aus, sollte er keine geeignete medizinische Versorgung erhalten. Auch Whistleblower Edward Snowden, der in Russland unbegrenztes Aufenthaltsrecht genießt und zahlreiche andere setzen sich für Assange ein.

Christensen sagte: „Ich meine, Hillary Clinton hasst natürlich seinen Mut, für die Aufdeckung der wahren Hillary.“ Er weist auf die Veröffentlichung der Podesta-E-Mails hin, die den Anfang des Pizza-Gate-Skandals machten.

Die Wahrheit über hochrangige Demokraten und Wikileaks

„Die Clinton-Kampagne versuchte, Assange und WikiLeaks für ihre Niederlage verantwortlich zu machen. Die Wahrheit ist, dass Clinton die Wahl wegen ihrer eigenen Taten und dem Versagen der Politik der Demokraten verloren hat. Die Öffentlichkeit lehnte ihre linke Ideologie ab“, so der Abgeordnete weiter.

Christensen sprach weiter von einem Krieg der Demokraten und dem tiefen Staat gegen Assange. Und dass Joe Biden Assange als „Hightech-Terroristen“ bezeichnet hatte.

Weiter schreibt Christensen auf seiner Website: „Die Demokraten können nicht mit der Wahrheit umgehen. Sie möchten den Boten erschießen, um die Aufmerksamkeit von ihrem wahren Verrat an der Verfassung abzulenken.“

Möglichkeit für Trump, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen

Er forderte Trump auf, „dem tiefen Staat ins Auge zu stechen“ und sagte, die Begnadigung sei „eine Möglichkeit für Donald Trump, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen.“

„Deshalb hoffe ich, dass er Julian Assange begnadigen wird“, dies sei „das Richtige“, sagte er. „Das Gefängnis ist ein gefährlicher Platz“, so Assanges Anwältin Moris. „Suizide und Morde sind üblich. Er ist von Schwerverbrechern umgeben, jeder Fünfte ist ein verurteilter Mörder.“ (aw)