NATO-Flugzeuge stiegen auf

Deutschland gibt Geld und Großbritannien kauft ein: Schnellere Waffenlieferungen für Kiew

Kiew soll so schnell wie möglich mit so vielen Waffen wie möglich versorgt werden: Berlin, London und weitere Ukraine-Verbündete wollen die 50-Tage-Frist entsprechend nutzen. Moskau teilte mit, zu direkten Gesprächen über eine Waffenruhe bereit zu sein. Was sind die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg?