Ehemaliger US-Geheimdienstchef warnt: UFOs zeigen Technologien, gegen die sich die USA nicht verteidigen können

Nachdem der mit Spannung erwartete UFO-Geheimdienstbericht der US-Regierung veröffentlicht wurde, ist vieles immer noch unklar. Das Pentagon kann sich die Himmelserscheinungen auch nicht erklären. Für den ehemaligen Chef des US-Geheimdienstes, John Ratcliffe, steht aber fest: Die Flugobjekte weisen ein technisches Niveau auf, gegen das sich die USA nicht verteidigen können.

Dem ehemaligen US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe zufolge scheinen die unidentifizierten Luftphänomene (Unidentified Aerial Phenomena, UAP), auch bekannt als UFOs, Technologien zu nutzen, die die Vereinigten Staaten nicht besitzen und gegen die sie sich nicht verteidigen können.

Ratcliffe äußerte sich in einem Interview des US-Nachrichtensenders Fox News am 26. Juni. Das ist ein Tag, nach dem der UFO-Geheimdienst-Bericht der US-Regierung veröffentlicht wurde.

Der Bericht (pdf) untersuchte 144 Beobachtungen von unidentifizierten Luftphänomenen, die hauptsächlich von Militärfliegern zwischen 2004 und 2021 gemacht wurden und von denen 11 „Beinahezusammenstöße“ für Militärpiloten verursacht hatten. Herausgegeben wurde der Bericht vom US-Amt des Direktors der Nationalen Sicherheit (ODNI) in Verbindung mit einer von der US-Navy geleiteten UAP-Taskforce.

Von den 144 UAPs sei man in der Lage gewesen nur eine mit „hohem Vertrauen zu identifizieren.“ Die Bestimmung des Objekts war ein Ballon, aus dem die Luft entwich. Laut der Pentagon-Task-Force würden „derzeit ausreichende Informationen fehlen“, um die anderen Vorfälle mit Sicherheit zu klassifizieren.

Eine Kernaussage des Berichts ist, dass „eine Handvoll der UAPs fortschrittliche Technologie zu besitzen scheinen“.

So gab es von den 144 Meldungen 18 Fälle, die „ungewöhnliche UAP-Bewegungsmuster oder Flugcharakteristika“ beschrieben. Beobachtet wurden beispielsweise Bewegungen gegen den Wind, plötzliche Manöver oder Bewegung mit „beträchtlicher Geschwindigkeit ohne erkennbare Antriebsmittel“.

„Ich bin eigentlich froh, dass es einen Bericht gibt“, äußert sich Ratcliffe in dem Interview.

In vielen Fällen würden UAPs in eine Reihe von Kategorien fallen. So könne man sie mit visuellen Störungen, Wetterphänomenen oder ausländischen gegnerischen Technologien begründen. Allerdings gebe es einige Fälle, in denen solche Erklärungen nicht zutreffen würden.

„Was dieser Bericht wirklich unterstreicht … ist, dass es eine Reihe von Fällen gibt – und die genaue Anzahl bleibt geheim – aber eine Reihe von Fällen, in denen wir das alles ausgeschlossen haben“, so Ratcliffe. Er finde es beunruhigend, dass man sich die Phänomene nicht erklären könne.

„Es gibt Technologien, die wir nicht haben und gegen die wir ehrlich gesagt nicht in der Lage sind, uns zu verteidigen – basierend auf den Dingen, die wir gesehen haben, mit anderen Worten, Mehrfachsensoren, wo nicht nur Menschen es optisch wahrnehmen, sondern wo es von Radar erfasst wird, wo es von Satelliten gesehen wird. Es ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Es ist nicht gut zu sagen: ‚Mensch, wir haben keine guten Antworten‘, und so müssen wir eine größere Diskussion führen, um herauszufinden, worum es genau geht.“

