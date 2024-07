Ausland Schweiz

Flughafen Basel-Mulhouse aus „Sicherheitsgründen“ geräumt

Die Brandanschläge auf das Schnellzugnetz in Frankreich am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele haben auch Auswirkungen in der Schweiz: Der Flughafen Basel-Mulhouse wurde geräumt.