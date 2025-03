Ausland Denver International Airport

Flugzeug brennt nach Landung: Zwölf Personen leicht verletzt

Am Internationalen Flughafen in Denver, USA, fing ein Flugzeug der American Airlines am Donnerstag nach der Landung an zu brennen. 172 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder waren an Board, es gibt zwölf leicht Verletzte.