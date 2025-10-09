Logo Epoch Times

Höchste Ehren

Frankreichs Kämpfer gegen Todesstrafe: Robert Badinter wird ins Panthéon aufgenommen

Er hat in Frankreich die Abschaffung der Todesstrafe erkämpft, nun ist der ehemalige französische Justizminister Robert Badinter in das Panthéon aufgenommen worden, die französische Gedenkstätte für historische Persönlichkeiten der Nation.

top-article-image

Die französische Republikanische Garde trägt einen mit einer Flagge bedeckten zeremoniellen Sarg an der Rue Soufflot vorbei, die zum Pantheon führt, zur Amtseinführung des verstorbenen ehemaligen französischen Justizministers und Präsidenten des Verfassungsrates Robert Badinter am 9. Oktober 2025 in Paris.

Foto: Ludovic Marin/ AFP

Redaktion
Er hat in Frankreich die Abschaffung der Todesstrafe erkämpft und nun höchste Ehren erfahren: Der verstorbene französische Justizminister Robert Badinter wurde am Donnerstagabend in das Panthéon in Paris aufgenommen, die französische Gedenkstätte für historische Persönlichkeiten der Nation. Badinter war 2024 im Alter von 95 Jahren gestorben.

Macron hielt bei der feierlichen Zeremonie eine Ansprache

Präsident Emmanuel Macron hielt bei der feierlichen Zeremonie eine Ansprache. Badinters Kampf gegen die Todesstrafe werde „bis zur weltweiten Abschaffung“ weitergeführt, versprach Macron. Er erinnerte auch an den Einsatz von Badinter gegen „das Gift des Antisemitismus“ und seinen „Kampf zur Verteidigung des Rechtsstaates“.
Wenige Stunden zuvor war Badinters Grab in einer Pariser Vorstadt mit einer Hassbotschaft von Unbekannten geschändet worden, was zahlreiche Politiker verurteilten. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. „Schande über diejenigen, die sein Andenken beschmutzen wollten“, schrieb Macron im Onlinedienst X.
Eine Aufnahme ins Panthéon ist in Frankreich immer eine hochpolitische Angelegenheit. Macron hatte bereits vier historischen Persönlichkeiten diese Ehre zuteil werden lassen, unter ihnen die Auschwitz-Überlebende Simone Veil, die sich für die Entkriminalisierung von Abtreibungen eingesetzt hatte, sowie – als erste schwarze Frau – die Tänzerin und Bürgerrechtlerin Josephine Baker.
Badinter stammte aus einer jüdischen Familie

Der in Paris geborene Badinter stammte aus einer jüdischen Familie, die aus dem heutigen Moldau eingewandert war. Während des Zweiten Weltkriegs erlebte er als 14-Jähriger in Lyon, wie sein Vater vor seinen Augen festgenommen wurde. Der Vater starb später im NS-Vernichtungslager Sobibor in Polen.
Badinter studierte unter anderem an der Columbia University in New York, wurde Anwalt und Hochschuldozent in Paris. Immer wieder setzte er sich dafür ein, Angeklagte vor der Todesstrafe zu bewahren – in einer Zeit, als die öffentliche Meinung in Frankreich von deren Angemessenheit mehrheitlich überzeugt war.
„Wenn das Urteil fiel und das Leben des Angeklagten gerettet war, habe ich das Gericht häufig durch einen Seitenausgang verlassen“, erinnerte Badinter sich mit Blick auf die damaligen Proteste.
Als Justizminister setzte er 1982 die Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich durch. Er setzte sich auch für bessere Haftbedingungen und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1983 erreichte er die Auslieferung des ehemaligen Gestapo-Chefs in Lyon, Klaus Barbie, aus Bolivien. Dieser wurde in Frankreich 1987 zu lebenslanger Haft verurteilt.
Nach seiner Ministerzeit leitete Badinter mehrere Jahre lang den französischen Verfassungsrat. Zeit seines Lebens setzte er sich weiterhin auf internationalem Niveau für die Abschaffung der Todesstrafe ein. Badinter war mit der Philosophin Elisabeth Badinter verheiratet, mit der er drei Kinder hat. (afp/red)

