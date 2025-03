Israels Armee meldet Tötung von ranghohem Hamas-Vertreter im Gazastreifen

Israels Armee hat nach eigenen Angaben den Chef der Hamas-Behörde für innere Sicherheit, Raschid Dschahdschuh, getötet. Der „Terrorist“ sei „kürzlich“ bei einem Angriff im Gazastreifen „eliminiert“ worden, teilte Militärsprecher Avichay Adraee am Donnerstag im Onlinedienst X mit. Dschahdschuh hatte den Posten als Sicherheitschef nach der Tötung seines Vorgängers Sami Udeh durch Israel im Juli 2024 angetreten.

Unterdessen teilte das Weiße Haus in Washington mit, US-Präsident Donald Trump unterstütze die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe im Gazastreifen „voll und ganz“. Der US-Präsident habe der Hamas „deutlich zu verstehen gegeben, dass sie durch die Hölle gehen würde, wenn sie nicht alle Geiseln freilässt“, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten.

Israel hatte am Dienstag seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen wieder intensiviert. Am Mittwoch startete die Armee nach eigenen Angaben „gezielte Bodeneinsätze“ im Zentrum und im Süden des Palästinensergebiets und übernahm erneut die Kontrolle über den sogenannten Netzarim-Korridor, der den Küstenstreifen in zwei Hälften unterteilt. (afp/tp)