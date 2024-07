Ausland Beim Ausflug mit der Kita

Kleines Mädchen von Wolf gebissen: Behörden schließen Park in Niederlanden

Über die zunehmende Anzahl von Wölfen in Europa ist nicht jedermann erfreut. Nun wurde in den Niederlanden in einem weitläufigen Naturpark ein Mädchen bei einem Ausflug mit ihrer Kindertagesstätte gebissen.