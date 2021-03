Kosovo eröffnet Botschaft in Jerusalem

Kosovo-Albaner gehen an Flaggen Israels und des Kosovo vorbei, die während einer Zeremonie am 1. Februar 2021 im Hauptquartier des Außenministeriums in Pristina aufgestellt wurden. Foto: ARMEND NIMANI / AFP über Getty Images

Das Kosovo hat am Sonntag seine neue Botschaft in Jerusalem eröffnet. Bei einer kurzen Zeremonie wurde die kosovarische Flagge vor dem Botschaftsgebäude gehisst, wie das Außenministerium in Pristina mitteilte.

Israel und das Kosovo hatten Anfang Februar diplomatische Beziehungen aufgenommen. Im Gegenzug für die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo erkannte der mehrheitlich muslimische Balkanstaat das sowohl von Palästinensern als auch von Israel beanspruchte Jerusalem als Hauptstadt Israels an.

Im vergangenen Jahr hatten eine Reihe arabischer Staaten unter US-Vermittlung ihre Beziehungen zu Israel normalisiert, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko. Keines dieser Länder hatte dabei Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte bereits 2017 in einem umstrittenen Schritt Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und im Mai 2018 die US-Botschaft dorthin verlegt. Das löste wütende Proteste der Palästinenser aus.

Die Türkei kritisierte die Eröffnung der kosovarischen Botschaft in Jerusalem am Sonntag scharf. Das Außenministerium in Ankara sprach von einer „unverantwortlichen und illegalen Initiative“.

Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit bis heute nicht an und betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz. (afp)

