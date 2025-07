Kurswechsel der US-Energiepolitik: Trump beendet Subventionen für Solar- und Windkraft

Am Montag, 7. Juli, unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Dekret, das weitreichende Auswirkungen auf die künftige Energiepolitik der USA haben sollte. Die Verordnung zielt auf die Abschaffung „marktverzerrender Subventionen für unzuverlässige und vom Ausland kontrollierte Energiequellen“ ab. Das in der Vorwoche durch den Kongress gegangene und von Trump unterzeichnete Haushalts- und Steuergesetz „One Big Beautiful Bill Act“ soll die Umsetzung der Verordnung flankieren.

Zu lange sei der US-Steuerzahler gezwungen worden, teure und unzuverlässige Energiequellen wie Wind und Sonne zu subventionieren, heißt es in der Verordnung. Auf diese Weise hätten Vorgängerregierungen erschwingliche, zuverlässige und regelbare heimische Energiequellen verdrängt.

Diese Politik gefährde das Stromnetz des Landes, verschandele die Landschaft und bedrohe außerdem noch die nationale Sicherheit. Nicht nur die Energiequellen selbst seien von Subventionen abhängig. Auch das Land selbst werde von Lieferketten abhängig, die nicht selten außenpolitische Gegner der USA beherrschten.

Trump hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er eine globale Energiedominanz der USA für eine zentrale Aufgabe halte. Es gehe dabei nicht nur um Souveränität, Unabhängigkeit und Wirtschaftswachstum. Auch der Steuerzahler solle dadurch entlastet und die fiskalische Gesundheit des Haushalts verbessert werden.

Mit der Verordnung setzen sich die USA das Ziel, unter anderem eine „rasche Beseitigung von Marktverzerrungen und Kosten“ zu erreichen, die Subventionen für „grüne Energie“ bewirkten. Es werde deshalb eine tiefgreifende Veränderung und weitreichende Aufhebung von Steuergutschriften für erneuerbare Energien geben. Diese seien bereits im „One Big Beautiful Bill Act“ vorweggenommen.

Vor allem solle gezielt die finanzielle Unterstützung von solchen Energiequellen ein Ende finden, die von Lieferketten im Ausland abhängen. Das Ziel der Verordnung sei eine Beendigung sämtlicher Bundeszuschüsse für Solar- und Windkraftanlagen.

Der „One Big Beautiful Bill Act” trat mit der Unterzeichnung durch den Präsidenten am 4. Juli in Kraft. Er sieht ein grundsätzliches Ende von Steuervergünstigungen für neue Wind- und Solarprojekte nach dem Jahr 2026 vor. Anlagenbetreiber in spe, die bis 2026 mit dem Bau ihrer Einrichtungen beginnen und diese bis Ende 2027 in Betrieb nehmen, können ebenfalls noch von der Förderung profitieren. Zuvor war die Gewährung von Steuervorteilen von bis zu 30 Prozent auf Anlagen dieser Art bis 2032 vorgesehen, wie die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times berichtete