Mallorca: „Bleibt Ostern zu Hause, kommt im Sommer“

Die Regierungschefin der Balearen, Francina Armengol, ist von ihrer Einladung an Touristen abgerückt, über Ostern einen Kurzurlaub auf Mallorca zu machen. Die Sommersaison habe Priorität, so die Politikerin. Zuletzt war die Zahl der Corona-Fälle wieder angestiegen.

Allein am vergangenen Wochenende, 20./21. März, sind nach Angaben der örtlichen Behörden 8.000 Personen aus dem Ausland über den Flughafen der Insel nach Mallorca eingereist. Die meisten von ihnen waren Urlauber aus Deutschland.

Der am Mittwoch von der Bundesregierung verkündete „Oster-Lockdown“ könnte den Zustrom an den Feiertagen noch verstärken – was nun die Regierungschefin der Insel, Francina Armengol, dazu veranlasst hat, potenzielle Urlauber auf den Sommer zu vertrösten.

„Bleibt Ostern zu Hause, kommt im Sommer“

Noch vor zwei Wochen hatte, wie „oe24.at“ berichtet, Armengol Deutsche ausdrücklich zum Osterurlaub auf Mallorca eingeladen. Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von 20 auf 30 innerhalb von nur einer Woche ließ sie davon nun wieder abrücken.

Über ihren Wirtschaftsminister ließ sie am Dienstag ausrichten, Ostern habe für den Sektor auf der Insel „keine Priorität“. Wichtig sei es, die Sommersaison zu sichern.

Allerdings sei es nicht untersagt, auf die Insel zu kommen, und die Uniklinik in Palma gab Entwarnung hinsichtlich jüngst kolportierter Berichte, die besonders aggressive brasilianische P1-Mutation sei auf Mallorca angekommen.

Bei der Einreise müssen Urlaubswillige einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Rückkehrer müssen sich in Deutschland ebenfalls testen lassen.

Mallorca im Pandemiemodus

Von einem Mallorca-Urlaub, wie man ihn aus Zeiten vor Corona kennt, würde sich eine österliche Reise auf die Insel in jedem Fall deutlich unterscheiden.

Nur jedes zehnte der gut 1.000 Hotels hat geöffnet, auch Diskotheken oder Lokalitäten wie auf dem „Ballermann“ sind geschlossen. Kinos und Theater dürfen unter Auflagen Besucher empfangen.

Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, dürfen Restaurants und Bars Außenbewirtung betreiben, müssen diese jedoch um 17 Uhr beenden. Hotelgäste können ihr Abendessen auch im Hotelrestaurant zu sich nehmen, nicht aber in einem anderen Restaurant. Allerdings sind Abhol- und Lieferdienste von Restaurants zwischen 17 und 22 Uhr gestattet.

Untersagt sind Zusammenkünfte in privaten Innenräumen, insbesondere in den beiden Osterwochen. Geschäfte sind geöffnet, allerdings mit Höchstgrenzen, was die Anzahl der sich gleichzeitig im Laden aufhaltenden Kunden anbelangt. Von 22 Uhr bis 6 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

