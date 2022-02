Mindestens zehn Tote bei Explosion in Kohlebergwerk

Bei einer Methangas-Explosion in einem kolumbianischen Kohlebergwerk sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Fünf Bergleute würden noch vermisst, teilte die Bergbaubehörde des südamerikanischen Landes am Sonntag mit. Ein Team aus 40 Rettungskräften suche nach den Vermissten. Um deren Überlebenschancen zu erhöhen, hätten sie einen Lüftungsschacht angelegt. Präsident Iván Duque äußerte auf Twitter seine Trauer über den Tod der Bergleute.

Das Unglück ereignete sich nach Behördenangaben am Vortag in dem von dem Unternehmen Ingecolmaq SAS betriebenen Bergwerk La Chapa in der zentral-kolumbianischen Gemeinde Tasco. Erdrutsche behinderten demnach die Suche nach den Vermissten.

Öl und Kohlebriketts sind Kolumbiens wichtigste Exportgüter. Im vergangenen Jahr starben landesweit 130 Menschen bei Bergbauunfällen, im Jahr davor waren es 171 Todesopfer. Die meisten tödlichen Unfälle werden in illegal betriebenen Bergwerken verzeichnet. (afp/mf)