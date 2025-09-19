Logo Epoch Times

Logo Epoch Times
Zwei russische Kampfflugzeuge

Polen meldet russische Kampfjets in Ostsee-Sicherheitszone

Nachdem mehrere russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, hat Polen am Freitag einen weiteren Vorfall gemeldet.

top-article-image

Eine Boje im Meer (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Zwei russische Kampfflugzeuge seien im Tiefflug in die Sicherheitszone der Bohrplattform Petrobaltic in der Ostsee eingedrungen, teilte der polnische Grenzschutz am Freitagabend mit. Die polnischen Streitkräfte und andere Dienste seien benachrichtigt worden. Der polnische Luftraum wurde allerdings wohl nicht verletzt.
Estland hatte zuvor mitgeteilt, dass drei russische Militärjets am Freitag für zwölf Minuten in seinen Luftraum eingedrungen seien, was angesichts der zunehmenden Spannungen an der Ostflanke der NATO ein „beispiellos dreister“ Vorfall sei.
Estlands Ministerpräsident Kristen Michal kündigte als Reaktion an, Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags zu beantragen.
Erst letzte Woche hatte Polen mit Unterstützung von Kampfjets seiner Nato-Verbündeten mutmaßliche russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. (dts/red)
 

