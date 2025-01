Polizei in Den Haag nimmt rund 700 Klimaaktivisten fest

Die niederländische Polizei hat am Samstag hunderte Klima-Aktivisten festgenommen, die stundenlang eine Autobahn in Den Haag besetzt hatten. „Rund 700 Aktivisten“ seien am Samstag wegen der Blockade der A12 festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Aktion der Gruppierung Extinction Rebellion habe zu Verkehrsstaus und längeren Fahrzeiten für „Krankenwagen und andere Rettungsdienste“ geführt, begründete die Polizei ihr Vorgehen.

Die meisten der Festgenommenen seien später nahe dem ADO-Stadion am Stadtrand wieder freigelassen worden, berichtete der lokale Radiosender Omroep West. Zur Auflösung der Straßenblockade hatte die Polizei Wasserwerfer eingesetzt.

Die Demonstranten hatten eine Aufforderung der Stadtverwaltung und der Polizei ignoriert, auf einer Freifläche im Stadtzentrum zu bleiben, und waren stattdessen auf die Autobahn marschiert. Die Protestierenden trugen Transparente mit Slogans wie „Stoppt fossile Gewalt“ und „Wir glauben an ein Leben nach dem Öl.“ (afp/red)