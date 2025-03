Ausland Brandursache unklar

Rom: Mehrere Teslas brennen – Musk spricht von Terrorismus

Nachdem in den vergangenen Tagen sowohl in den USA als auch in Deutschland Tesla-Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden, gehen auch in Rom 17 Teslas in der Nacht auf Montag in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.