Selenskyj ruft USA und Europa zu Zusammenhalt für Frieden in der Ukraine auf

Zum dritten Jahrestag des Ukraine-Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Zusammenhalt der USA und Europas aufgerufen. „Wir müssen unser Bestes geben, um einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine zu erreichen“, erklärte er am Sonntag. „Dies ist möglich mit der Einigkeit aller Partner.“ Die Ukraine meldete derweil einen „Rekord“ von 267 Drohnen-Angriffen in der Nacht.

Selenskyj wandte sich in seinem Aufruf explizit an die beiden wichtigsten Partner seines Landes. „Wir brauchen die Stärke ganz Europas, die Stärke Amerikas, die Stärke all jener, die nachhaltigen Frieden wollen“, erklärte der ukrainische Präsident.

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag nach Angaben der ukrainischen Armee mit so vielen Drohnen angegriffen wie nie zuvor seit Beginn der Invasion des Landes im Februar 2022. Insgesamt seien im Luftraum über dem Land 267 unbemannte Flugobjekte festgestellt worden, es handle sich um einen „Rekordwert“ für einen einzigen Angriff, erklärte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe am Sonntag im Onlinedienst Facebook.

138 Drohnen habe die Luftabwehr abgefangen, 119 seien „verloren“ gegangen, ohne Schaden anzurichten, fügte der Sprecher an. Zu den weiteren zehn Drohnen machte er keine Angaben.

Die ukrainische Armee erklärte jedoch in einer Mitteilung im Onlinedienst Telegram, die Hauptstadtregion Kiew und weitere Regionen des Landes seien „getroffen“ worden. Aus der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih meldeten die zuständigen Regionalbehörden einen Raketenangriff, bei dem am späten Samstagabend ein Mann getötet worden sei.

Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, zwanzig von der Ukraine aus gestartete Drohnen seien „zerstört“ worden. Die ukrainische Armee greift seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder Militärstützpunkte und Industrieeinrichtungen auf russischem Gebiet an – mit dem erklärten Ziel, russische Angriffe zu verhindern und die Nachschubwege der russischen Armee zu unterbrechen. (afp)