Steinmeier reist zu Staatsbesuch nach Rumänien

Ende Mai reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen Staatsbesuch nach Rumänien. Unter anderem sollen die vielfältigen bilateralen Beziehungen gepflegt werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist Ende Mai zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Rumänien. Wie das Präsidialamt am Montag, 8. Mai, in Berlin mitteilte, soll Steinmeier am 24. Mai in Bukarest von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis empfangen werden. Geplant sind demnach auch Stationen in Siebenbürgen und im Banat.

Mit seiner Reise wolle der Bundespräsident „die vielfältigen bilateralen Beziehungen sowie die gute Zusammenarbeit und enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Rumänien in EU und NATO“, würdigen, hieß es weiter. Ebenfalls genannt wurde die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine.

Begleitet werde Steinmeier durch die Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann (Grüne) sowie eine Delegation von Abgeordneten, Vertretern der Wirtschaft sowie Kulturschaffenden.

In Bukarest wird Steinmeier den Angaben zufolge neben Johannis unter anderem mit Premierminister Nicolae Ciuca zusammentreffen. Zudem seien Gespräche mit Vertretern des Parlaments sowie der Wirtschaft geplant.

Am 25. Mai will der Bundespräsident zusammen mit Johannis dessen Heimatstadt Sibiu (Hermannstadt) und eine Kirchenburg in Siebenbürgen besuchen. Im Anschluss ist ein Besuch in Timisoara (Temeswar) im Banat vorgesehen. Beides sind traditionelle Siedlungsgebiete der deutschen Minderheit in Rumänien, der auch Staatspräsident Johannis angehört. (AFP/mf)