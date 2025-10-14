Logo Epoch Times

Landesweiter Streik gegen Pläne zu 13-Stunden-Arbeitstag in Griechenland

Benko vor Gericht: Ex-Milliardär bekennt sich nicht schuldig

Marinesparte von Thyssenkrupp geht an die Börse

Leben in Deutschland verteuert sich weiter - Inflation erreicht Jahreshoch

Nächstes Friedensabkommen: Trump reist nach Malaysia

Vodafone ersetzt China-Technik: Samsung statt Huawei im 5G-Netz

Europas Elektroschrott: Wie aus Müll Millionen werden könnten

Drei Polizisten in Italien bei Explosion getötet

Achtjähriger spurlos verschwunden: Taucher sollen in See nach Kind suchen

Frankreich kämpft um Sparhaushalt - Misstrauensanträge gegen neuen Premier

Großdemonstration

Streiks legen Flugverkehr in Belgien lahm

Dieses Mal sind es nicht Drohnen, die einen Flughafen lahmlegen, sondern Streiks.

Der leere Brüsseler Flughafen am 14. Oktober 2025.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Landesweite Streiks haben in Belgien am Dienstag den Flugverkehr lahmgelegt. Am Flughafen der Hauptstadt Brüssel fielen alle Abflüge aus, der zweitgrößte Flughafen des Landes nahe der Stadt Charleroi strich nach Angaben der Betreiber alle Starts und Landungen. Für den späten Vormittag war in Brüssel eine Großdemonstration gegen die Regierung von Bart De Wever angekündigt.
Betroffene Passagiere würden von den Fluggesellschaften für Umbuchungen oder Erstattungen informiert, teilten die Flughafenbetreiber mit. Den Angaben zufolge streikten große Teile des Personals an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung. Auch zahlreiche Straßenbahnen und Busse in belgischen Städten fielen am Dienstag aus.
Belgische Gewerkschaften hatten zu landesweiten Streiks und zur Großdemonstration in Brüssel aufgerufen. Sie wenden sich gegen Pläne der Regierung, welche die Renten unter anderem von Bahnmitarbeitern, Polizisten und Lehrern kürzen will. Außerdem sollen Nachtzuschläge gekürzt und Arbeitszeiten flexibilisiert werden.
Die Gewerkschaften rechneten im Vorfeld mit mehreren zehntausend Teilnehmenden. Die Regierung hat die Vorstellung ihres Haushalts für das kommenden Jahr mit zahlreichen Einsparungen bereits auf die kommende Woche verschoben. (afp/red)

