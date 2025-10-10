Tote nach Explosion in US-Sprengstofffabrik - insgesamt 19 Vermisste

Eine verheerende Explosion auf dem Gelände einer Sprengstofffirma in den USA hat am Freitag mehrere Menschen getötet und es gibt zahlreiche Vermisste.

Nach Angaben des Sheriffs im Gebiet Humphreys County im US-Bundesstaat Tennessee gelten insgesamt 19 Menschen als vermisst. Er machte nicht deutlich, ob er damit auch die Todesopfer, deren Anzahl er nicht nannte, einbezieht. Es gab außerdem Verletzte.

Warum es zur Explosion in der Sprengstofffirma westlich von Nashville am Freitagmorgen kam, ist unklar. Die Aufarbeitung wird voraussichtlich noch Tage andauern. Die Lage vor Ort war für die Ermittler unübersichtlich.

Sheriff über Gebäude: „Es ist weg“

Auf die Frage eines Reporters, ob er das Gebäude auf dem Gelände, wo sich die Explosion ereignete, beschreiben könne, sagte der Sheriff: „Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg.“

Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Er geht davon aus, dass die Anlage in Betrieb war, als es zur Explosion kam.

Die Explosion ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache in der 1980 gegründeten Fabrik Accurate Energetic Systems. Nach Angaben der Behörden des Bezirks Hickman waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Menschen wurden aufgerufen, die Gegend um die Fabrik zu meiden. (dpa/red)