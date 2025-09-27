Logo Epoch Times

Russland-Ukraine-Krieg

Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

Weit im Hinterland zielen ukrainische Drohnen inzwischen auf die russische Ölindustrie. Jetzt gibt wieder einen Treffer, der sich gegen die Pipeline Druschba richtet.

Die Ukraine versucht, mit Langstreckendrohnen die Treibstoffversorgung der russischen Militärs zu unterbinden. (Archivbild)

Die Ukraine hat bei einem Drohnenangriff eine Ölpumpstation in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien an der Wolga beschädigt.
Der Schaden sei gering, schrieb der Gouverneur der Region, Oleg Nikolajew. „Die Arbeit des Objekts wurde eingestellt“, räumte er zugleich ein. Menschen wurden bei dem Angriff seinen Angaben zufolge nicht verletzt.
Demnach wurde die Station in der Ortschaft Konar getroffen, knapp 60 Kilometer südöstlich der Gebietshauptstadt Tscheboksary. Sie ist Teil der Druschba-Pipeline, über die Russland Öl gen Westen liefert.
Die Ukraine hat zur Abwehr in den vergangenen Monaten gezielt Anlagen der Ölindustrie Russlands unter Beschuss genommen.
Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung der russischen Streitkräfte unterbrochen, andererseits die Finanzierung des Kriegs über Ölexporte erschwert werden. (dpa/red)

