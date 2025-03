Urteil gegen RN: Le Pen warnt vor „Politischer Todesstrafe“

Geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in Frankreich, so könnte der politische Aufstieg von Marine Le Pen am Montag enden. Die Fraktionschefin des RN erwartet das Urteil in einem Prozess, in dem ihr die Scheinbeschäftigung von EU-Parlamentsassistenten und die Veruntreuung von EU-Geldern vorgeworfen werden.

Eine mögliche Haftstrafe würde suspendiert, sobald sie Berufung einlegt. Die Staatsanwaltschaft fordert zudem ein fünfjähriges Verbot, bei Wahlen anzutreten – mit sofortiger Wirkung. Selbst im Fall einer weiteren Gerichtsverhandlung.

Es ist fraglich, ob die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen. Le Pen hatte der Anklagebehörde bereits vorgeworfen, eine „politische Todesstrafe“ gegen sie verhängen zu wollen.

Le Pen glaubt nicht, dass die Richter so weit gehen

Marine Le Pen „glaubt nicht“, dass die Richter so weit gehen werden. „Hier und da habe ich gelesen, dass wir in Panik geraten würden. Ich persönlich tue das nicht, aber ich verstehe, dass es so sein könnte: Mit einer vorläufigen Hinrichtung haben die Richter das Recht, über Leben und Tod unserer Bewegung zu entscheiden“, kommentierte sie in „La Tribune Dimanche“.

Zusätzlich zu fünf Jahren Ausschluss von Wahlen geht es um fünf Jahren Haft, von denen zwei gesetzt sind, und 300.000 Euro Geldstrafe.

Das Urteil vom Montag könnte daher ihre politische Karriere durcheinander bringen und ihn daran hindern, 2027 zu kandidieren. Sie könnte zwar in der laufenden Legislaturperiode Abgeordnete bleiben, aber danach nicht wieder antreten, weder bei der Parlaments- noch bei der Präsidentschaftswahl.

Möglicherweise wäre RN-Parteichef Jordan Bardella der kommende Premierminister – falls sie es schaffen sollte, die erste Präsidentin Frankreichs zu werden.

In diesem Fall würden „Millionen von Franzosen ihrer Präsidentschaftskandidatin beraubt“, erklärte Le Pen. Ähnlich wie US-Präsident Donald Trump beschuldigt sie das französische Justizwesen, ihr allein aus politischen Gründen den Prozess zu machen.

Es wäre „eine zutiefst undemokratische Entscheidung“

„Wenn mir das Kandidieren mit vorläufiger Vollstreckung verboten wird, d. h. mit der Unmöglichkeit, dass mein Einspruch einen Einfluss auf die getroffene Entscheidung haben kann, wäre dies zweifellos eine zutiefst undemokratische Entscheidung“, sagte Marine Le Pen kürzlich und versicherte, dass sie in diesem Fall trotzdem Einspruch gegen die Entscheidung einlegen werde.

Lesen Sie auch Frankreich: Le Pen liegt vorn bei Umfragen zur Präsidentschaftswahl

Laut einer am Samstag veröffentlichten Umfrage würde Marine Le Pen, wenn heute Präsidentschaftswahlen abgehalten würden, in der ersten Runde mit 34 bis 37 Prozent der Wahlabsichten an der Spitze liegen, je nachdem, welche Kandidaten ihr gegenüberstehen. Die Ifop-Umfrage für „Le Journal du Dimanche“ testete vier Szenarien.

Die RN-Vorsitzende erreichte ihr bestes Ergebnis in einem Szenario, in dem auch der Erste Sekretär der Sozialistischen Partei, Olivier Faure (5 Prozent), der ehemalige macronistische Premierminister Gabriel Attal (20 Prozent) und der Vorsitzende der LR-Abgeordneten, Laurent Wauquiez (8 Prozent), zur Wahl antreten.

34 Prozent erreichte sie, wenn Gabriel Attal durch den Horizons-Chef Édouard Philippe (21 Prozent) und Laurent Wauquiez durch Innenminister Bruno Retailleau (11 Prozent) ersetzt würden.

Die Umfrage wurde vom 26. bis 27. März online unter einer Stichprobe von 1119 Personen durchgeführt, die in den Wählerlisten eingetragen waren. Die Fehlermarge liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.

Wer ist noch angeklagt?

Auch ihre Partei und 24 weitere Personen sind angeklagt. Zu ihnen zählen neun ehemalige EU-Abgeordnete des RN sowie zwölf ehemalige Parlamentsassistenten.

Nach Darstellung der Anklage arbeiteten die Assistenten nicht für ihre jeweiligen EU-Abgeordneten, sondern übernahmen Dienste zugunsten der Partei und der Familie Le Pen: als Grafiker, Leibwächter oder auch als persönliche Referenten.

Während des Prozesses diente die Wand des Gerichtssaals als Projektionsfläche für zahlreiche belastende Dokumente. Etwa eine E-Mail des Schatzmeisters der Partei, der „enorme Einsparungen durch das EU-Parlament“ in Aussicht stellte. Oder eine Auflistung von Partei-Beschäftigten mit einer Spalte „anderweitig finanziert“, wo ebenfalls das EU-Parlament vermerkt war.

Lesen Sie auch Prozess Marine Le Pen: Staatsanwalt fordert Haft und Amtsverbot für 5 Jahre

Le Pen, selbst Anwältin, war an fast allen Verhandlungstagen anwesend und wies sämtliche Vorwürfe zurück. Die E-Mails seien „unglücklich formuliert“ gewesen, die Assistenten hätten einen Pool gebildet, der für alle EU-Abgeordneten zuständig gewesen sei.

Insgesamt geht es in dem Verfahren um 46 Assistenten-Verträge zwischen 2004 und 2016, was einer Summe von 4,5 Millionen Euro entspricht. Das EU-Parlament sei „die Milchkuh“ der Partei gewesen.

Ähnliche Vorwürfe gibt es auch gegen andere Parteien

Der RN ist nicht die einzige Partei, die sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, EU-Parlamentsassistenten für andere Zwecke einzusetzen.

Der amtierende französische Premierminister François Bayrou war erst im Februar in einem Verfahren wegen Beihilfe zur Veruntreuung von EU-Geldern freigesprochen worden.

Die Richter urteilten, es sei „wahrscheinlich“, wenn auch nicht nachweisbar, dass er von einem „betrügerischen System“ gewusst habe. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein.

(afp/red)