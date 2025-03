US-Gesundheitsminister Kennedy fordert Aus für künstliche Farbstoffe

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy jr. (RFK) hat am Montag, 10. März, ein Gipfeltreffen mit Spitzen der Lebensmittelbranche in den USA abgehalten. Vertreten waren unter anderem die Führungskräfte von PepsiCo, KraftHeinz und Tyson Foods, aber auch der Branchenverband Consumer Brands Association (CBA). Das Thema des Gesprächs war die Lebensmittelsicherheit.

Kennedy hatte im Vorfeld des Treffens in einer E-Mail mitgeteilt, dass es zu den großen Zielen seiner Amtszeit gehören soll, künstliche Farbstoffe aus der Lebensmittelversorgung zu eliminieren. Auf X erklärte er zum Ziel seiner Zusammenarbeit mit der Industrie:

„Wir werden das Vertrauen der Verbraucher stärken, indem wir Giftstoffe aus unseren Lebensmitteln entfernen.“

Great discussion today with @ConsumerBrands CEOs of @KraftHeinzCo @GeneralMills @TysonFoods @KelloggsUS @smuckers and @PepsiCo on advancing food safety and radical transparency to protect the health of all Americans, especially our children. We will strengthen consumer trust by… pic.twitter.com/6gEv1ch1rb

