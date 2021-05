US-Inflation im April überraschend stark gestiegen

Am Strand von Santa Monica am 30. April 2021, Kalifornien. Foto: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

Die Verbraucherpreise in den USA sind im April stark angestiegen. Besonders Gebrauchtwagen und Lebensmittel wurden teurer, die Inflation steigt.

Vor dem Hintergrund der Erholung der US-Wirtschaft sind die Verbraucherpreise in den USA im April stark angestiegen. Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, lag die Inflation im April verglichen mit dem Vorjahresmonat bei 4,2 Prozent. Das war der höchste Anstieg in einem Monat seit 2008. Im März hatte das Plus 2,6 Prozent betragen.

Verglichen mit März dieses Jahres zogen die Preise zuletzt um 0,8 Prozent an. Besonders Gebrauchtwagen und Lebensmittel wurden den Angaben zufolge teurer.

Anstiege gab es vor dem Hintergrund der wieder öffnenden Wirtschaft und steigenden Konsumnachfrage unter anderem auch bei Hotelübernachtungen, Flugtickets und Freizeitangeboten.

Die starken Preisanstiege sind zum Teil auch durch den Vergleichseffekt erklärbar, vor einem Jahr war der Ölpreis niedriger.

Die jüngste Entwicklung dürfte nun die Frage nach dem geldpolitischen Kurs der Zentralbank Fed wieder aufwerfen, die mit niedrigen Leitzinsen die Inflation antreibt. Die Fed hält den derzeitigen Preisanstieg jedoch für ein vorübergehendes Phänomen und sieht ihn im Zusammenhang mit der wieder erstarkenden Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!