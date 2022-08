Jean Ballard protestiert am 16. Juni 2022 vor der Luther Jackson Middle School in Falls Church, Virginia, gegen die Pro-Transgender-Politik der Schulbehörde von Fairfax County. Foto: Terri Wu/The Epoch Times

Das US-Bundesberufungsgericht für den fünften Bezirk hat ein Gesetz der Biden-Administration aufgehoben. Dieses hat Ärzte dazu gezwungen, medizinische Eingriffe entgegen ihren religiösen Überzeugungen durchzuführen – einschließlich Geschlechtsumwandlungen.

Das US-Bundesberufungsgericht bestätigte am 26. August einstimmig die Entscheidung einer unteren Instanz in der Rechtssache „Franciscan Alliance gegen Becerra“. Das katholische Gesundheitsnetzwerk schützt Ärzte davor, medizinische Verfahren gegen ihr Gewissen durchzuführen. Das Netzwerk besteht aus rund 19.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe.

Das Urteil der Vorinstanz hatte dem US-Gesundheitsministerium dauerhaft untersagt, „von Franciscan Alliance zu verlangen, Operationen zu Geschlechtsumwandlungen oder Abtreibungen durchzuführen, die gegen seine aufrichtigen religiösen Überzeugungen verstoßen“.

Ein dauerhafter Schutz vor dem Gesetz für Beschäftigte im Gesundheitswesen sei angemessen, erklärte das Becket-Institut, der Rechtsbeistand von Franciscan Alliance.

Nach bestem Wissen und Gewissen …

„Dieses Urteil ist ein großer Sieg für die Gewissensrechte und eine barmherzige medizinische Versorgung in Amerika“, erklärte Joseph Davis, Rechtsberater bei Becket. „Ärzte können ihre Arbeit nicht machen und den hippokratischen Eid nicht einhalten, wenn die Regierung von ihnen verlangt, schädliche, irreversible Verfahren gegen ihr Gewissen und ihre medizinische Kompetenz durchzuführen.“

Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden hat vor Gericht für mehr Chancen plädiert, um zu zeigen, warum sie religiöse Gesundheitsdienstleister brauchte, um an Operationen zur Geschlechtsumwandlung durchführen. Der Mitkläger American Civil Liberties Union führte einen Fall an, der dem entgegenwirkte, wie es in den Gerichtsdokumenten steht.

„Seit Jahren bieten unsere Mandanten allen Patienten, die es brauchen, eine hervorragende medizinische Versorgung“, sagte Davis. „Das heutige Urteil stellt sicher, dass Ärzte und Krankenhäuser diese wichtige Arbeit weiterhin in Übereinstimmung mit ihrem Gewissen und ihrem professionellen medizinischen Urteilsvermögen leisten können.“

Verbot von „Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ (einschließlich Geschlechtsumwandlungen)

Das Mandat wurde erstmals vor sechs Jahren als Teil des „Affordable Care Act“, allgemein bekannt als „Obamacare“, erlassen. Becket merkte an, dass dies für „praktisch jeden Arzt im ganzen Land“ galt.

Abschnitt 1557 des Obamacare-Gesetzes verbietet es Gesundheitsprogrammen, die Bundesmittel erhalten, Patienten aufgrund ihres Geschlechts zu diskriminieren.

Im Mai 2016 veröffentlichte das US-Gesundheitsministerium eine Vorschrift zur Auslegung des Verbots der „Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ in Abschnitt 1557. Darin wurde die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts so definiert, dass sie auch die Diskriminierung aufgrund eines „Schwangerschaftsabbruchs“ und das umstrittene Konzept der „Geschlechtsidentität“ umfasst.

Franciscan Alliance machte geltend, dass die Vorschrift von 2016 gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz verstößt, da sie den Begriff „Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ im Widerspruch zu Titel IX definiert. Dieser wiederum schützt Menschen vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bildungsprogrammen oder -aktivitäten, die finanzielle Unterstützung des Bundes erhalten.

Diese Regelung wurde von neun Bundesstaaten und einer Gruppe religiöser Organisationen rasch angefochten und von Bundesgerichten in North Dakota und in Texas geschützt.

Gesetz zugunsten des „Woke-Irrsinns“

Franciscan Alliance machte außerdem geltend, dass die Regelung von 2016 gegen das Gesetz zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit (Religious Freedom Restoration Act) verstoße, da sie das Unternehmen zwinge, Abtreibungen und Geschlechtsumwandlungen beziehungsweise geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen, die nicht mit seinen aufrichtigen religiösen Überzeugungen vereinbar seien.

Becket erklärt auf seiner Website, dass die Biden-Administration und die American Civil Liberties Union „unzufrieden damit waren, dass sie religiöse Gesundheitsdienstleister nicht zwingen konnten, ihren Glauben zu verletzen“. Deswegen haben sie gegen die Entscheidung beim fünften Bundesberufungsgericht Berufung eingelegt.

Die Biden-Administration wurde beschuldigt, Titel IX als Waffe einzusetzen, um den Amerikanern den „Woke-Irrsinn“ aufzuzwingen.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Federal Court Strikes Down Biden Administration’s Transgender Medical Mandate

(deutsche Bearbeitung von sza)