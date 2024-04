Festnahme im Fitnessstudio: Mann gab sich als Frau aus und entkleidete sich vor Minderjähriger

Ein Mann in North Carolina, der sich als Frau ausgab, wurde verhaftet, nachdem er sich in einer Damenumkleide eines Fitnessstudios vor einer Minderjährigen ausgezogen hatte.

Christoper Allen Miller, 38, wurde am 4. April verhaftet. Ein Mitglied des Fitnessstudios Planet Fitness in der Stadt Gastonia im Bundesstaat North Carolina hatte bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass sich der Mann vor Frauen entblößt habe.

Der lokale Fernsehsender „WSCOTV“ berichtete über den Notruf der Augenzeugin. Der Mitarbeiter in der Zentrale fragte, ob „dieser Mann noch da ist“.

„Völlig nackt“

„Ja, er ist noch in der Umkleide“, sagt die Anruferin. „Es ist ein Mann, aber er sagt, er identifiziert sich als Frau, und er will den Umkleideraum nicht verlassen. Aber er läuft einfach herum und zeigt uns seinen [****] und er will nicht gehen.“

„Und was hat er an?“, fragte der Disponent in der Zentrale.

„Nichts, gar nichts.“

„OK, also ist er völlig nackt?“, fragte der Mitarbeiter nach.

„Er ist völlig nackt“, sagte die Anruferin.

Nach Angaben des Senders, der sich auf ein Gerichtsdokument beruft, entblößte sich Miller vor einer 17-Jährigen, um „das sexuelle Verlangen des Angeklagten zu wecken und zu befriedigen“.

In dem Polizeibericht über den Fall wurden Angaben über das Opfer aus Schutzgründen weggelassen, da es sich um eine Jugendliche handelt.

Als die Polizei eintraf, verhaftete sie Miller, wie aus den Gefängnisunterlagen hervorgeht. Darin wird er wegen unsittlicher Entblößung angeklagt.

Nach dem Vorfall sagte Betty Brice, ein Mitglied des Fitnessstudios, gegenüber „WSCOTV“: „Ich denke, dass eine Frau in der Lage sein sollte, eine Frauentoilette zu betreten, ohne dass ein Mann kommt und sagt, er sei ein Transgender“, sagte sie.

Das Fahndungsfoto von Miller zeigt ihn als weißen Mann mit einem hellen Bart und Dreadlocks.

Lesen Sie auch Biden macht Ostersonntag zum Transgenderfeiertag – Trump verlangt Entschuldigung

Unternehmensrichtlinien

Gemäß den Richtlinien von Planet Fitness müssen Mitglieder nur ihre „selbsterklärte Geschlechtsidentität“ angeben, um die Einrichtungen des biologisch anderen Geschlechts nutzen zu können.

In der Richtlinie des Unternehmens heißt es: „Alle Mitglieder, einschließlich Transgender-Mitglieder, können die Umkleideräume, Bäder, Duschen und alle anderen Einrichtungen/Programme von Planet Fitness® getrennt nach Geschlecht auf der Grundlage ihrer selbsterklärten Geschlechtsidentität nutzen.“

In einer Erklärung an mehrere Medien sagte ein Sprecher von Planet Fitness, dass die Sicherheit für das Unternehmen Priorität habe und es „null Toleranz für Belästigung“ gebe.

Planet Fitness macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen

Planet Fitness machte erst kürzlich Schlagzeilen, nachdem eine angebliche Transgender-Person beim Rasieren in einer Frauenumkleidekabine in einer Filiale in Fairbanks, Alaska, fotografiert wurde.

Das Unternehmen entzog der 67-jährigen Patricia Silva die Mitgliedschaft, nachdem sie das Foto von dem Mann geschossen hatte. Sie hatte ihr Unbehagen über die Situation in einem Video zum Ausdruck gebracht, das viral ging. In dem Video sagte Silva, der Mann habe sich geweigert, die Frauenumkleidekabine zu verlassen und sich auf das Privileg berufen, LGBT zu sein. Sie sagte, sie habe sich bei der Rezeption beschwert.

Planet Fitness bezeichnet sich selbst als „vorurteilsfreie Zone.“ Das Unternehmen erklärte, dass „private Informationen wie die Identifizierung einer Person als transgender oder nichtbinär und alle medizinischen Informationen vertraulich behandelt werden müssen.“

Boykottaufrufe, Bombendrohungen

Der Vorfall in Alaska führte zu fast 50 falschen Bombendrohungen in einer Reihe von Planet-Fitness-Filialen in elf Bundesstaaten, angefangen mit der Filiale in Fairbanks, Alaska.

Die Drohungen führten zu Evakuierungen, aber es wurden keine Bomben gefunden.

Die Entscheidung von Planet Fitness, die Mitgliedschaft von Silva zu kündigen, führte zu weitverbreiteten Aufrufen zum Boykott des Unternehmens.

Nach dem Vorfall fiel der Marktwert von Planet Fitness in nur fünf Tagen um 400 Millionen US-Dollar – von 5,3 Milliarden US-Dollar am 14. März auf 4,9 Milliarden US-Dollar am 19. März.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Planet Fitness Member Identifying as Female Arrested After Stripping ‘Naked’ in Front of Minor“. (deutsche Bearbeitung nh)