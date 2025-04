Vergeltungszölle in Höhe von 84 Prozent: China zieht im Zollstreit nach

China zieht im Zollstreit mit den USA nach: Wie die Zollkommission des Staatsrats mitteilte, werden weitere Einfuhrzölle auf alle US-Waren in Höhe von 50 Prozent erhoben.

Ab dem 10. April um 12.01 Uhr (Ortszeit; 06.01 Uhr MESZ) würden damit Vergeltungszölle in Höhe von insgesamt 84 Prozent auf alle US-Waren gelten, wie das Finanzministerium in Peking ankündigte. „Die Zolleskalation der USA gegen China (…) verletzt Chinas legitime Rechte und Interessen schwer“, erklärte das Finanzministerium.

Trump reagierte zunächst nicht auf die chinesischen Gegenmaßnahmen. Er forderte Unternehmen dazu auf, zur Umgehung von Zöllen Standorte in die USA zu verlagern. „Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um Ihre Firma in die USA zu verlegen, so wie es Apple und so viele andere in Rekordzahl tun“, erklärte der Staatschef auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Warten Sie nicht, tun Sie es jetzt!“ (dpa/afp/red)