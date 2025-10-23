Logo Epoch Times

Bundesverwaltungsgericht erlaubt Abschiebung eines Syrers nach Griechenland

Vogelgrippe in Betrieb im Alb-Donau-Kreis: 15.000 Tiere werden geschlachtet

Angeschossener Bundeswehrsoldat in Bayern: Polizei war über Übung informiert

Fünf Verdächtige: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gruppenvergewaltigung

EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen

Telekom-Tochter unterstützt Trumps Ballsaal im Weißen Haus mit Geldspende

Trump: Bei Annexion des Westjordanlands verliert Israel Unterstützung der USA

Putin kritisiert US-Sanktionen, warnt vor Tomahawk-Lieferung

18 Sekunden: Litauen meldet Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge

Ukraine-Krieg: Treffen der Koalition der Willigen in London

Südkorea

Weißes Haus: Trump trifft Xi kommenden Donnerstag bei Apec-Gipfel

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen sich am Rande des Apec-Gipfels in Südkorea treffen.

Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)

Redaktion
US-Präsident Donald Trump trifft Chinas Staatschef Xi Jinping am kommenden Donnerstag nun doch am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea. Dies teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Donnerstag in Washington mit.
Vor zwei Wochen hatte Trump gesagt, „es scheint keinen Grund mehr“ für ein Treffen mit Xi zu geben. Damals hatte Trump Peking als Reaktion auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden mit „massiven“ Zollerhöhungen gedroht.
Nach Trumps Amtsantritt im Januar hatten die Spannungen zwischen den USA und China stark zugenommen. Die Länder überzogen sich gegenseitig mit Zöllen und Handelsbeschränkungen.
Die Lage entspannte sich im Frühsommer wieder, es wurde über ein Abkommen verhandelt, die Zölle in der Zwischenzeit reduziert. Doch seit einiger Zeit stehen die Zeichen wieder auf Sturm. (afp/red)

